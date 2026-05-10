Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Стала известна странная подробность исчезновения российского туриста в Бангкоке

Baza: пропавший в Бангкоке россиянин жаловался на голоса в голове
Telegram-канал «Baza»

Пропавший в Бангкоке российский турист перед исчезновением жаловался, что от выписанного местным врачом лекарства начал слышать голоса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родных мужчины, с которыми он успел связаться.

По их словам, 1 мая — вскоре после приезда в столицу Таиланда — 39-летний Андрей обратился в больницу из-за проблем с пищеварением, спровоцированных острыми блюдами национальной кухни. Там ему дали лекарство от панкреатита, от которого россиянину стало еще хуже.

Через несколько часов после приема препарата Андрей написал оставшимся в России родственникам, что ощущает головокружение и слышит голоса. На следующий день он перестал выходить на связь с близкими.

Очевидцы сообщили, что перед исчезновением россиянин вел себя неадекватно — махал руками и разбил стекло в таунхаусе, порезавшись об него, после чего сбежал. Знакомые Андрея смогли проверить снятый им номер и обнаружили, что вещи и документы мужчины остались там.

Похожего на пропавшего туриста человека видели возле российского посольства и полицейского участка. По данным Baza, в какой-то момент он временно пришел в себя и пытался получить помощь, утверждая, что потерял документы и деньги.

Ранее в Таиланде россиянин исчез после того, как встретил девушку и получил деньги от матери.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!