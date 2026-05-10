Стала известна странная подробность исчезновения российского туриста в Бангкоке

Пропавший в Бангкоке российский турист перед исчезновением жаловался, что от выписанного местным врачом лекарства начал слышать голоса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родных мужчины, с которыми он успел связаться.

По их словам, 1 мая — вскоре после приезда в столицу Таиланда — 39-летний Андрей обратился в больницу из-за проблем с пищеварением, спровоцированных острыми блюдами национальной кухни. Там ему дали лекарство от панкреатита, от которого россиянину стало еще хуже.

Через несколько часов после приема препарата Андрей написал оставшимся в России родственникам, что ощущает головокружение и слышит голоса. На следующий день он перестал выходить на связь с близкими.

Очевидцы сообщили, что перед исчезновением россиянин вел себя неадекватно — махал руками и разбил стекло в таунхаусе, порезавшись об него, после чего сбежал. Знакомые Андрея смогли проверить снятый им номер и обнаружили, что вещи и документы мужчины остались там.

Похожего на пропавшего туриста человека видели возле российского посольства и полицейского участка. По данным Baza, в какой-то момент он временно пришел в себя и пытался получить помощь, утверждая, что потерял документы и деньги.

