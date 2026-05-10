На северо-востоке Украины мужчина подорвался на гранате

В Ахтырке Сумской области мужчина подорвался на гранате после угроз

В украинском городе Ахтырке в Сумской области мужчина подорвался на гранате. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В публикации газеты уточняется, что сначала мужчина угрожал устроить взрыв в одном из городских заведений. Посетители покинули его. Когда самого мужчину с гранатой вывели на улицу, раздался взрыв.

В январе прошлого года в Киеве произошел взрыв на радиостанции «Армия FM». Как рассказали в правоохранительных органах, в помещении сдетонировал армейский взрыватель. На радиостанции он был в качестве экспоната. В результате случившегося пострадала 25-летняя ведущая «Армии FM». Ее доставили в больницу.

Согласно публикации «Украинской правды», боеприпас принес в студию один из приглашенных гостей-военнослужащих. Во время эфира ведущая взяла взрыватель в руки и начала его вертеть, после чего раздался взрыв. Женщина получила осколочные ранения руки и живота. Ее состояние после инцидента оценивалось как стабильное.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

 
