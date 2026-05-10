Погибший в ДТП под Омском мальчик случайно оказался в школьной «Газели»

112: погибший в ДТП под Омском мальчик попал в «Газель» в последний момент

Погибший в ДТП с автобусом мальчик не должен был ехать на соревнования и попал в школьную «Газель» в последний момент, сообщает 112.

Источник рассказал Telegram-каналу, что 13-летнего ребенка взяли в поездку вместо другого подростка перед отъездом.

В посте уточняется, что в «Газели» находились школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Они возвращались с соревнований по волейболу.

Днем 10 мая в Омской области в результате ДТП со школьной «Газелью» погиб ребенок. Это произошло, когда в районе 519 км автодороги «Тюмень-Омск» микроавтобус столкнулся с большегрузом. В результате аварии еще семь детей были доставлены в больницу. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь школьников.

Позднее число пострадавших увеличилось до девяти. Власти заявили, что им всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

