Число пострадавших в ДТП в Омской области выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Омском выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Омском выросло до девяти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минздрав региона.

Как уточнил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ситуацию контролируют министр здравоохранения региона и министр региональной безопасности, добавил Хоценко.

10 мая в Омской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом погиб ребенок. Прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что в районе 519 километра автодороги «Тюмень-Омск» произошло столкновение школьного автобуса «ГАЗель» с большегрузным автомобилем. В момент аварии в автобусе находились восемь детей.

До этого в Петербурге водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП. Инцидент произошел 8 мая в Невском районе на перекрестке проспекта Обуховской обороны и улицы Грибакиных. Мотоциклист и водитель легкового автомобиля столкнулись на проезжей части — от удара переднюю часть байка разнесло вдребезги.

Ранее врио министра экономики Дагестана Султанов пострадал в ДТП с «Газелью».