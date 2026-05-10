В ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек

Один человек погиб, еще шесть пострадали в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области столкнулись три легковых автомобиля, пострадали шесть человек, один погиб. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

«Инцидент произошел сегодня на 142-м километре трассы. По предварительным данным, на этом участке автодороги столкнулись три автомобиля», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В этот же день стало известно об аварии с участием школьного автобуса в Омской области. Пострадали девять человек, один ребенок погиб. Прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что в районе 519 километра автодороги «Тюмень-Омск» произошло столкновение школьного автобуса «Газель» с большегрузным автомобилем. В момент аварии в автобусе находились восемь детей. Региональный Минздрав взял ситуацию с пострадавшими детьми под свой контроль.

