Мотоциклист оказался в больнице после ДТП с легковушкой в Петербурге

В Петербурге водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает «Мотосолидарность ДТП».
Инцидент произошел 8 мая в Невском районе на перекрестке проспекта Обуховской обороны и улицы Грибакиных. Мотоциклист и водитель легкового автомобиля столкнулись на проезжей части — от удара переднюю часть байка разнесло вдребезги. Пластиковые осколки разлетелись повсюду.
В результате мотоциклисту потребовалась помощь медиков, его госпитализировали в больницу. Отмечается, что после ДТП он был в сознании, однако подробной информации о его состоянии не поступало. На место после случившегося прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
