Минпросвещения ввело новый предмет в школах со следующего учебного года

Предмет Духовно-нравственная культура России введут в 5-7 классах
Минпросвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 2026/2027 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. Для эффективного преподавания в школах будут разработаны учебные материалы и методические указания.

Кроме того, для педагогов истории, которые будут преподавать этот курс, предусмотрены специализированные курсы повышения квалификации. Также планируется разработка единой серии учебников для этой дисциплины.

Ранее обсуждалось создание НКО для укрепления духовно-нравственных ценностей в России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!