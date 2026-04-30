Минпросвещения ввело новый предмет в школах со следующего учебного года

Минпросвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 2026/2027 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. Для эффективного преподавания в школах будут разработаны учебные материалы и методические указания.

Кроме того, для педагогов истории, которые будут преподавать этот курс, предусмотрены специализированные курсы повышения квалификации. Также планируется разработка единой серии учебников для этой дисциплины.

