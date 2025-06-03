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В школах с 2026 года введут обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России»

Учителя истории будут преподавать «Духовно-нравственную культуру РФ» в школах
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года в школьную программу включат предмет «Духовно-нравственная культура России», который станет обязательным для учеников 5–7-х классов. Об этом сообщил ТАСС ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков.

По его словам, курс уже полностью разработан: в 5-м классе на него выделят 17 учебных часов, а в 6-м и 7-м — по 34 часа. Преподавать дисциплину будут учителя истории. Содержание курса сосредоточено на духовных и нравственных ценностях, раскрытых через образы героев российской истории, их поступки и жизненный путь.

Лубков подчеркнул, что важная задача этой дисциплины — сделать материал близким и понятным для подростков. Поэтому акцент будет не на абстрактных понятиях, а на понятных и значимых для детей историях. Также он отметил, что к учебникам планируют выпустить методические и видеоматериалы. Над пособиями уже работает группа авторов при участии Русской православной церкви.

Работа над рукописями учебников всех трех классов должна завершиться к ноябрю 2025 года. Курс разрабатывается при координации с Минпросвещения России и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.

Министерство просвещения также планировало объединить предметную область ОДНКР с курсом «История нашего края», однако это вызвало критику, в том числе со стороны патриарха Кирилла. В результате было принято решение вернуть отдельный предмет, что патриарх озвучил на Рождественских образовательных чтениях.

Ранее в России поддержали идею депутатов об отмене ОГЭ.

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