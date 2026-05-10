Ледоход снес насосную станцию в Бодайбо и оставил город без воды

Глава Бодайбо сообщил о ЧП с насосной станцией и отсутствии водоснабжения

Жители Бодайбо Иркутской области остались без водоснабжения из-за ночной аварии на плавучей насосной станции «Роса», сообщил глава городской администрации Евгений Юмашев в ее Telegram-канале.

По его словам, внештатная ситуация возникла из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим на фоне бурного ледохода: станцию выдавило обломками льда.

МУП «Тепловодоканал» монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы по открытой воде и запустить станцию. На это потребуется несколько часов, заявил Юмашев. Он добавил, что уровень воды в Витиме уже начал снижаться, но призвал население запастись питьевой водой.

Предыдущая масштабная коммунальная авария произошла в Бодайбо минувшей зимой: тогда остановились городские котельные, и люди остались без теплоснабжения. Глава городского поселения Алексей Ботвин был задержан за превышение должностных полномочий, недавно суд продлил ему арест до 30 июля. Для ликвидации последствий аварии в Бодайбо вводили режим ЧС регионального масштаба.

Ранее в аэропорту Бодайбо размыло взлетно-посадочную полосу.