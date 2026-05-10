Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ледоход снес насосную станцию в Бодайбо и оставил город без воды

Глава Бодайбо сообщил о ЧП с насосной станцией и отсутствии водоснабжения
Telegram-канал «Иркутск №1»

Жители Бодайбо Иркутской области остались без водоснабжения из-за ночной аварии на плавучей насосной станции «Роса», сообщил глава городской администрации Евгений Юмашев в ее Telegram-канале.

По его словам, внештатная ситуация возникла из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим на фоне бурного ледохода: станцию выдавило обломками льда.

МУП «Тепловодоканал» монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы по открытой воде и запустить станцию. На это потребуется несколько часов, заявил Юмашев. Он добавил, что уровень воды в Витиме уже начал снижаться, но призвал население запастись питьевой водой.

Предыдущая масштабная коммунальная авария произошла в Бодайбо минувшей зимой: тогда остановились городские котельные, и люди остались без теплоснабжения. Глава городского поселения Алексей Ботвин был задержан за превышение должностных полномочий, недавно суд продлил ему арест до 30 июля. Для ликвидации последствий аварии в Бодайбо вводили режим ЧС регионального масштаба.

Ранее в аэропорту Бодайбо размыло взлетно-посадочную полосу.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!