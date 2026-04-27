Талые воды размыли взлетно-посадочную полосу в аэропорту Бодайбо

Кадр из видео/Telegram-канал «БС | БодАйбо сити»

Все запланированные на 27 апреля рейсы в аэропорту города Бодайбо, расположенного в Иркутской области, отменили из-за подтопления взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил Telegram-канал «БС | БодАйбо сити».

«Причиной стало подтопление взлетно-посадочной полосы талыми водами», — уточняется в публикации.

Также канал опубликовал кадры из аэропорта. На них видно, как шасси самолета едут по лужам и слякоти, образовавшимся на ВПП.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале написала, что из-за размытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бодайбо были отменены четыре рейса авиакомпании «Ираэро». Вылеты перенесли на утро 28 апреля. Из заявления следует, что соблюдение прав пассажиров контролирует Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Ночью с 25 на 26 апреля московский аэропорт Внуково не смог принять 12 рейсов из-за действующих временных ограничений. В результате самолеты перенаправили в другие воздушные гавани российской столицы, а также в Санкт-Петербург, Казань и Махачкалу.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!