Россиянам рассказали о мошеннической схеме с квартирами умерших

Аферисты с помощью фальшивых документов о вступлении в наследство сдают в аренду квартиры, собственники которых ушли из жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД РФ Алексея Горяева.

Он рассказал, что мошенники выдают себя за дальних родственников умершего и просят открыть наследственное дело. При этом нотариусу законом запрещено отказывать в предоставлении такой услуги.

«В дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего», — предупредил специалист.

По его словам, эта мошенническая схема по-прежнему остается актуальной. При этом наибольшее число случаев фиксируется в мегаполисах, добавил Горяев.

6 мая член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов предупредил, что аферисты начали обманывать россиян через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования жилья «Островок». Как отметил сенатор, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру. По телефону ему предлагают обсудить детали в мессенджере, и уже там подставной собственник жилья убеждает потенциального арендатора в том, что находится за границей и не имеет российских счетов. В связи с этим мошенник просит заключить договор через «Островок», но в реальности отправляет ссылку на фишинговый сайт.

Ранее жительница Нижнего Новгорода лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства».