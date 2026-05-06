Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом бронирования жилья

Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье, через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявления о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок».

Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты.

Гибатдинов подчеркнул, что письма и ссылки от этих мошенников очень похожи на сообщения от настоящего «Островка».

Он призвал граждан никогда не надо переходить по ссылкам в случае наличия сомнений относительно отправителя. Для защиты от таких ситуаций лучше оформлять все в официальном приложении сервиса, добавил сенатор.

В мае Госдума планирует рассмотреть второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн- и телефонным мошенничеством.

