В США горит завод по переработке пластика

Fox News: пожар произошел на объекте по переработке пластика в штате Теннесси

Пожар произошел на объекте по переработке пластика в американском штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Возгорание произошло на предприятии Sigma Renew 360, входящем в состав Sigma Plastics Group. В настоящий момент выясняются причины возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого сообщалось, что природный пожар начался на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов. Речь идет о полигоне Т-Харде, который является единственным в стране учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.

Также стало известно, что на военном полигоне Вейртерхайде, расположенном в провинции Лимбург на юге Нидерландов, начался пожар во время учений. Кроме того, возгорание произошло на военном полигоне Ойрсхотсе-Хейде в провинции Северный Брабант на юге страны.

Ранее в Испании произошел взрыв на военном предприятии.