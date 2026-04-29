В Нидерландах на артиллерийском полигоне произошел пожар

Природный пожар начался на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд в Нидерландах. Об этом сообщил портал NU.nl.

По его данным, к месту происшествия направлены несколько пожарных расчетов. Над районом поднимается густой дым, который виден на значительном расстоянии.

Возгорание произошло на фоне продолжительной засухи и отсутствия осадков, из-за чего в ряде регионов страны был объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Министерство обороны страны пока не комментировало инцидент.

Полигон Т-Харде является единственным в Нидерландах учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.

В прошлом году в Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика произошел взрыв. Используемые для очистки оборудования азотная и соляная кислоты вступили в реакцию внутри транспортного средства. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

