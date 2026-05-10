На Сахалине выясняют причины загадочной смерти трех мужчин

СК: на Сахалине нашли тела трех мужчин в автомобиле у мыса Крильон
СУ СК России по Сахалинской области

Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле недалеко от мыс Крильон в Невельском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственный комитет России.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насильственной смерти. Для установления точных причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Хабаровском крае во время рыбалки загадочно исчезли шесть человек. Населенный пункт находится глубоко в тайге среди большого количества рек. Компания взяла микроавтобус и двинулась вдоль реки Балаза от Южного в сторону реки Катэн. По пути туристы несколько раз останавливались, чтобы порыбачить, после этого связь с ними прервалась.

Родственники предположили, что пропавшие могли заблудиться. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее туристы, выжившие на Авачинском перевале, рассказали, что им пришлось перенести.

 
