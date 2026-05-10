Москвичам пообещали потепление с дождями

Синоптик Макарова: в Московском регионе потеплеет до +21°C на будущей неделе

На следующей неделе воздух в Московском регионе прогреется до +21°C, ожидаются дожди. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик отметила, что температура приблизится к норме.

«11-го числа ночью дождь, местами сильный, а днем уже небольшой, это связано с приближением циклона с запада — юго-запада. Днем +16...18°C, по области +13...18°C», — сказала она.

По ее словам, в начале недели прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди продолжатся, а воздух прогреется сильнее. Во вторник, 12 мая, днем будет +16...21°C, а на следующий день — +18...23°C. В течение остальной недели погода сильно не поменяется.

В начале мая в Москве наступила летняя погода. Так, минимальная температура в городе 3 мая составляла +10°C, а днем термометры на опорной метеостанции ВДНХ впервые за год показали +20°C. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что это больше соответствует июню.

