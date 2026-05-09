В Москве прошел флешмоб с 81-метровой георгиевской лентой

Сотни человек приняли участие в патриотическом флешмобе на Старом Арбате в Москве, где развернули георгиевскую ленту длиной 81 метр. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло под песню «День Победы». Участники шествия пронесли ленту вдоль улицы и подпевали песни военных лет. Собравшиеся также почтили память павших героев минутой молчания.

Шествие организовал всероссийский благотворительный фонд «Спорт начинается с детей». Его основатель Антон Кабанов заявил, что подобные акции помогают объединять людей и служат примером для подрастающего поколения.

«Флешмоб с 81-метровой георгиевской лентой стал символом сплоченности и поддержки, а главное примером для детей, которым мы хотим показать ценность единства, взаимопомощи и общей ответственности», — сказал он.

До этого в Москве завершился Парад Победы на Красной площади: после пролета пилотажных групп президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Подробнее о том, как прошел парад, кто приехал в Москву и какие заявления прозвучали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге развернули многометровое Знамя Победы.