В Санкт-Петербурге развернули многометровое Знамя Победы

В центре Петербурга развернули Знамя Победы в рамках ации «Бессмертный полк»

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге участники общественного движения «Волонтеры Победы» развернули Знамя Победы — один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Многометровое полотно красного цвета раскрыли перед началом шествия «Бессмертного полка» в центре Северной столицы.

9 мая Невский проспект перекрыт для проведения мероприятий ко Дню Победы. Колонна «Бессмертного полка» начала движение от площади Александра Невского в 12:30. По данным ТАСС, в акции приняли участие ветераны специальной военной операции, юные армейцы, волонтеры, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников.

Ранее аналогичная акция прошла в Париже, где участники «Бессмертного полка» тоже развернули знамя Победы.