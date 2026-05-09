На Екатеринбург обрушился ураган с градом

SHOT: ураган с градом обрушился на Екатеринбург, повалены деревья и светофоры

Шторм с градом накрыл Екатеринбург. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, сильный ветер начался несколько часов назад. Ураган повалил деревья и светофоры, сорвал крыши и перевернул биотуалеты на одной из строек. Кроме того, порывами ветра вырвало люк у автобуса. Позже к урагану добавился град.

Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» опубликовал видео, на котором ветер сорвал обшивку торгового центра «Золотой».

Непогода затронула и соседний Пермский край. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане, Челябинской области и ряде регионов Урала.

В Челябинске из-за сильного ветра и осадков под вопросом оказалось проведение праздничного салюта — запуск фейерверков могут отменить по соображениям безопасности.

6 мая в Кировской области несколько человек пострадали из-за сильного ветра. По информации властей, из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек, обесточено 592 жилых дома. В Кирове упало 15 деревьев, пострадавшим жителям помогают медики, рассказали в областной администрации.

Ранее ураган снес и перевернул грузовик с прицепом на трассе М5 под Самарой.