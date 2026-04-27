Видео: ураган снес и опрокинул грузовик с человеком на трассе М5

Baza: ураган снес и перевернул грузовик с прицепом на трассе М5 под Самарой

В Самарской области ураган опрокинул грузовик во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В районе села Утевка боковой ветер оторвал часть прицепа, который развалился в воздухе и улетел в кювет, и повалил саму «Газель». Водителю пришлось собирать разлетевшиеся вещи и документы по всему полю», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик за несколько секунд переворачивается из-за сильного ветра и падает на боковую часть.

По данным канала, в регионах Поволжья наблюдается штормовой ветер с порывами до 27 м/с. Стихия валит деревья на прохожих и транспортные средства, а также повреждает кровли зданий.

До этого дерево, упавшее из-за снегопада в Москве, раздавило автомобиль известного музыканта Славы Мэрлоу. Как выяснилось, рэпер своевременно оформил страховой полис. Теперь компании предстоит выплатить компенсацию за ущерб, причиненный его автомобилю в результате снежного коллапса.

Ранее в Москве на видео сняли дороги после снегопада.