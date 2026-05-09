Замдиректора из Нижнего Новгорода лишился 4,6 млн рублей, пытаясь купить машину

В Нижнем Новгороде 69-летний замдиректора отдал мошенникам миллионы рублей, пытаясь купить машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчина нашел заманчивое объявление о продаже интересующей его машины и связался с продавцом. Лжепредставитель компании обсудил с ним детали и убедил внести предоплату. Покупатель поверил аферисту и отправил личные накопления на четыре неизвестных счета.

Как только последний перевод ушел мошенникам, связь оборвалась. Осознав обман, пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил почти 4,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

