Мужчина, пытавшийся прорваться к губернатору на митинге, прославился на Урале

На Урале стал знаменитым мужчина, рванувшийся к губернатору на митинге

Житель Оренбуржья Серик Таспаков, в начале мая пытавшийся прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на митинге, рассказал Ura.ru, что после случившегося прославился.

По словам мужчины, его стали узнавать на улицах — с ним здороваются и говорят слова поддержки незнакомые люди. А начальник Таспакова с пониманием отнесся к инциденту и дал несколько выходных на работе.

Таспакова арестовали после первомайского митинга на улице Репина в Екатеринбурге. Мужчина попытался агрессивно приблизиться к губернатору. При задержании бывший бизнесмен нецензурно выражался, за что получил протокол о мелком хулиганстве. Сам Паслер не увидел в действиях задержанного угрозы своему здоровью и поручил предоставить мужчине юридическую помощь.

Чиновник возглавлял Оренбургскую область с 18 сентября 2019 года по 26 марта 2025 года. В марте 2025 года был назначен губернатором Свердловской области.

