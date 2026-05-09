В Анапе загорелся парк аттракционов

112: в Анапе в парке аттракционов «Джунгли» началось возгорание

В Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Очевидцы сообщают о возгорании в парке «Джунгли» на территории картинга. Детали произошедшего уточняются», — говорится в посте.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», горит картинг рядом с парком. Черный дым виден из разных концов города, рассказали журналистам очевидцы. На место выехали спасатели, уточняет канал.

По информации Telegram-канала Baza, площадь возгорания составляет уже более 200 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших нет. Экстренные службы также еще не комментировали информацию о случившемся.

6 мая в Крыму произошел пожар на территории парка аттракционов. Инцидент произошел в городе Евпатории в парке аттракционов «Авангард», расположенном на проспекте Ленина. Зону развлечений заволокло густым черным дымом — этот момент попал на видео. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.