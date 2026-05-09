Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Анапе загорелся парк аттракционов

112: в Анапе в парке аттракционов «Джунгли» началось возгорание

В Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Очевидцы сообщают о возгорании в парке «Джунгли» на территории картинга. Детали произошедшего уточняются», — говорится в посте.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», горит картинг рядом с парком. Черный дым виден из разных концов города, рассказали журналистам очевидцы. На место выехали спасатели, уточняет канал.

По информации Telegram-канала Baza, площадь возгорания составляет уже более 200 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших нет. Экстренные службы также еще не комментировали информацию о случившемся.

6 мая в Крыму произошел пожар на территории парка аттракционов. Инцидент произошел в городе Евпатории в парке аттракционов «Авангард», расположенном на проспекте Ленина. Зону развлечений заволокло густым черным дымом — этот момент попал на видео. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!