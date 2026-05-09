Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Оскверненное советское воинское захоронение в Австрии восстановили

В Вене восстановили поврежденное вандалами советское захоронение
Посольство России в Австрии/VK

Оскверненное накануне Дня Победы советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены восстановили. Об этом пишет ТАСС.

Поврежденные вандалами надгробия оперативно заменены на новые, однако некоторые надписи — с ошибками, отмечают журналисты.

Накануне российское посольство в Австрии сообщило о произошедшем. По его данным, неизвестные повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что произошедшее нельзя считать случайным инцидентом или обычным хулиганством.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Позже советский мемориал был очищен и приведен в порядок. В посольстве отметили, что это важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению обязательств о сохранности советских воинских захоронений.

Ранее вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!