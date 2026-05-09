Оскверненное советское воинское захоронение в Австрии восстановили

Оскверненное накануне Дня Победы советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены восстановили. Об этом пишет ТАСС.

Поврежденные вандалами надгробия оперативно заменены на новые, однако некоторые надписи — с ошибками, отмечают журналисты.

Накануне российское посольство в Австрии сообщило о произошедшем. По его данным, неизвестные повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что произошедшее нельзя считать случайным инцидентом или обычным хулиганством.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Позже советский мемориал был очищен и приведен в порядок. В посольстве отметили, что это важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению обязательств о сохранности советских воинских захоронений.

