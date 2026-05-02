В Австрии привели в порядок оскверненный советский мемориал

Оскверненный неизвестными вандалами советский мемориал на кладбище Герстхоф в Вене очищен и приведен в порядок. Об этом сообщило посольство РФ в Австрии.

«Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен», — отметили в ведомстве.

В посольстве отметили, что это важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению обязательств о сохранности советских воинских захоронений. Российские дипломаты также сообщили, что рассчитывают на дальнейшие меры по установлению виновных в акте вандализма и недопущению подобных инцидентов в будущем.

Об осквернении памятника погибшим за освобождение Австрии воинам стало известно в конце апреля. Тогда же посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить вандалов и наказать их.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Вене.

Ранее в Удмуртии неизвестные осквернили мемориал участникам боев в Афганистане.