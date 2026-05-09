Происходившее в салоне трамвая, сошедшего с рельсов в Бийске, сняли на видео

В Бийске сняли на видео, что происходило внутри сошедшего с рельсов трамвая

Появилось видео происходившего в момент аварии в трамвае, который сошел с рельсов в Бийске. Кадры публикует Telegram-канал «Бийск 22».

На кадрах с места происшествия видно напуганных пассажиров, которые спешно покидают салон трамвая сразу после того, как открываются двери. Также на видео заметно, что у трамвая треснуло стекло.

Инцидент произошел, когда трамвай ехал возле опоры ЛЭП. Случившееся попало на видео — на кадрах с места событий видно, как трамвай, заполненный пассажирами, сходит с рельсов и протаранивает опору линии электропередачи. В результате произошедшего пострадали три человека — двое детей и один взрослый, их доставили в больницу.

