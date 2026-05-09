Три человека, включая двоих детей, пострадали во время схода трамвая в Бийске

В Бийске во время схода трамвая с рельсов пострадали двое детей и один взрослый

В Бийске три человека пострадали во время схода трамвая с рельсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Barnaul 22».

Травмы получили шестилетняя девочка, десятилетний мальчик и 43-летняя женщина. Всех троих доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел, когда трамвай ехал возле опоры ЛЭП. Произошедшее попало на видео — на кадрах с места событий видно, как трамвай, заполненный пассажирами, сходит с рельсов и протаранивает опору линии электропередачи. Поврежденную конструкцию осмотрит аварийная бригада. В случае необходимости замену опоры проведут в течение шести часов.

