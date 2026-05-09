Трамвай сошел с рельсов, врезался в опору ЛЭП в Бийске и попал на видео

В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в опору ЛЭП

В Бийске трамвай врезался в опору ЛЭП. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает ТАСС.

На место происшествия стянули оперативные и экстренные службы. Поврежденную конструкцию осмотрит аварийная бригада. В случае необходимости замену опоры проведут в течение шести часов.

По предварительной информации, в результате случившегося есть пострадавшие, однако они отделались легкими травмами.

Произошедшее попало на видео — на кадрах с мета событий видно, как трамвай, заполненный пассажирами, сходит с рельсов и протаранивает опору линии электропередачи. Сама опора при этом наклоняется и начинает искрить.

