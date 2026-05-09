Музыкант военного оркестра сделал возлюбленной предложение после парада Победы на Урале

На Урале один из музыкантов военного оркестра сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Об этом сообщает E1.RU.

Музыкант сводного военного оркестра сразу после парада Победы в Екатеринбурге сделал своей возлюбленной предложение. Сообщается, что девушка ответила «да».

До этого в Благовещенске парад в честь Дня Победы также ознаменовался предложением руки и сердца. Один из курсантов элитных подразделений ДВОКУ с огромным букетом цветов в окружении товарищей спросил возлюбленную выйдет ли она за него замуж и встал на колено. Для девушки предложение оказалось сюрпризом, однако она не очень долго думала и согласилась.

Ранее в Воронежской области участник СВО женился на девушке, с которой вместе служил.