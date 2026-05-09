В Благовещенске курсант сделал предложение девушке во время парада

На параде Победы в Благовещенске курсант сделал предложение своей возлюбленной

В Благовещенске парад в честь Дня Победы ознаменовался предложением руки и сердца. После торжественного мероприятия один из курсантов элитных подразделений ДВОКУ сделал его своей избраннице, сообщает администрация города.

Молодой человек с огромным букетом цветов в окружении товарищей спросил возлюбленную выйдет ли она за него замуж и встал на колено.

«Три-четыре, скажи «да»!» — хором попросили девушку сослуживцы парня.

Для девушки предложение оказалось сюрпризом. Однако она не очень долго думала и согласилась. После этого прозвучало трехкратное «Ура!».

До этого сообщалось, что медсестра с позывным «Вата», служившая в госпитале Минобороны России в зоне специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат» и перешла к нему в подразделение. По словам девушки, она находится в зоне СВО с августа 2022 года. Медсестра служила в госпитале на 1-й эвакуационной линии. Там же она и познакомилась со своим будущим мужем.

Ранее в Воронежской области участник СВО женился на девушке, с которой вместе служил.

 
