Россиянин женился на сослуживице, с которой вместе участвовал в СВО

В Воронежской области участник специальной военной операции (СВО) вступил в брак с женщиной, с которой вместе служил в одной воинской части. Об этом сообщило местное издание ТВ «Губерния».

Церемония бракосочетания прошла в городском ЗАГСе.

Первым на спецоперацию ушел мужчина, а свою возлюбленную он встретил в войсках через год. Пара ушла в отпуск и решила узаконить свои отношения. На службу они вернутся уже в новом статусе, заключили в ЗАГСе.

В конце августа ветеран спецоперации из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале. Он попал в госпиталь после того, как потерял ногу на фронте. В медучреждении он познакомился с волонтером Дарьей и через полгода понял, что девушка — его судьба. Военный позвал возлюбленную замуж в марте 2024 года на концерте певца Shaman. Спустя несколько месяцев молодые сыграли свадьбу.

До этого «Известия» писали, что участникам специальной военной операции предложили дать возможность заключать браки со своими сожительницами онлайн и по биометрическим данным. Мера позволит уравнять эти отношения в правах с браками других военнослужащих, заключенными до мобилизации или поступления на контракт, отметили авторы документа.

Ранее трижды награжденный боец спецоперации срочно попросился в отпуск, чтобы сменить пол.