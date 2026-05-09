Велосипедист не выжил после столкновения с иномаркой в Ленобласти

В Ленобласти велосипедист не выжил после столкновения с иномаркой

В Ленинградкой области велосипедист столкнулся с иномаркой и не выжил. Об этом сообщает «Мегаполис».

Инцидент произошел на Мурманском шоссе перед Ладожским мостом. На кадрах с месте происшествия видно двухколесное транспортное средство, брошенное на трассе, и накрытый простыней человек.

По словам очевидцев, все случилось случилась из-за наезда автомобиля «Шкода» на велосипедиста. У иномарки разбита правая сторона и лобовое стекло. Велосипедист не выжил.

До этого мотоциклист оказался в больнице после ДТП с легковушкой в Петербурге. После столкновения переднюю часть байка разнесло вдребезги. Пластиковые осколки разлетелись повсюду.

Ранее последние секунды жизни байкера попали на видео в Казани.