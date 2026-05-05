Последние секунды жизни байкера попали на видео в Казани

В Казани на видео попало, как байкер разбился от удара авто

В Казани мотоцикл на скорости врезался в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

»​По словам очевидцев, авария на Краснококшайской произошла из-за маневра водителя легковушки (курьера маркетплейса). Он решил повернуть во дворы прямо с разворотной петли и сбил байкера», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в автомобиль. По данным канала, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого на трассе в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистов. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в машину, после чего падает и отлетает в другого мотоциклиста, от удара транспорт начинает искриться. О состоянии пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее в Симферополе автобус влетел в остановку с людьми.