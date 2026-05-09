В Чите жены и матери участников СВО прошли на Параде Победы

На параде Победы в Чите прошли в строю жены и матери героев СВО — кадровых военных, врачей, добровольцев, полицейских и бойцов Росгвардии. Об этом сообщает «Чита.ру».

«Кители на их плечах стали символом ответственности, верности и несгибаемой веры в тех, кто сейчас в строю. За каждый шагом этой колонны — вера, надежда и любовь», — отметили дикторы.

По словам дикторов, в их взглядах боль утраты и безмерная гордость за своих мужчин. Дикторы рассказали про мужей женщин, участвующих в параде и отметили, что здесь сотни судеб и каждая из них достойна памяти. Вместе с женщинами в строю прошли ученики кадетской школы, в том числе сын участника спецоперации.

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

