На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв

Fox 8: на нефтеперерабатывающем заводе в США произошли мощный взрыв и пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining в американском штате Луизиана произошел мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Отмечается, что взрыв раздался в районе одного из рабочих блоков. Согласно опубликованным в соцсетях кадрам, после взрыва в небо поднялся густой черный дым. После начался пожар, который было видно за несколько километров от предприятия. Спустя несколько часов пожар удалось потушить.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины взрыва устанавливаются.

