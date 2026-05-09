Пропавшую в тайге семью Усольцевых начнут искать с помощью беспилотников

К поискам семьи Усольцевых, которая пропала в сентябре 2025 года во время турпохода в Красноярском крае, присоединились пилоты БПЛА и координатор. Об этом рассказала ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«[Первыми] на место поисков семьи выезжают пилоты БПЛА и координатор. Они работают с [экстренными] службами», — сказала она.

По словам Чооду, участие волонтеров в работе пока не предусматривается, потому что на месте поисков сейчас примерно полтора метра снега. Собеседница агентства отметила, что массовое вовлечение добровольцев в поисковые работы планируется, когда снег полностью сойдет.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года, когда мать, отец и их пятилетняя дочь отправились в поход. Во время похода все участники перестали выходить на связь. Несмотря на самые масштабные поиски в регионе, найти их так и не удалось. Предполагается, что по пути произошел несчастный случай.

Так как зимой поиски прерывались, за холодные месяцы следы путешественников могли исчезнуть.

Ранее сын Усольцевой рассказал об отношении к комментариям в сети.

 
