Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Синоптик Паршина: температура воздуха в Москве будет повышаться с 11 мая
Температура воздуха в Москве начнет расти с 11 мая. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, температура будет повышаться примерно до 14 мая.

«В понедельник будет до плюс 18, во вторник — до плюс 21, а 13 мая — до плюс 23 градусов тепла, однако во все эти дни, скорее всего, ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождей», — отметила синоптик.

В ночное время температура воздуха составит от 9 до 13 градусов. В этоже время могут пройти кратковременные дожди.

В День Победы в Москве температура воздуха будет ниже климатической нормы и не превысит +14 °C, а в Подмосковье будет колебаться от +10 до +15 °C. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, погодная ситуация в столичном регионе окажется сложной из-за атмосферного фронта южного циклона, который приблизится к границам Московской области.

Ранее жителям городов-героев рассказали о погоде 9 Мая.

 
