Жителям городов-героев рассказали о погоде 9 Мая

Синоптик Шувалов: в День Победы в большинстве городов-героев будет тепло

9 Мая погода в российских городах-героях будет варьироваться в пределах 20 градусов. Холоднее всего будет в Мурманске, а сильнее всего воздух прогреется в Волгограде, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Мурманске в День Победы ожидается ясная погода без осадков, однако температура воздуха не поднимется выше +8…+9 градусов. В Волгограде же в этот день будет жарко – воздух прогреется до +28 градусов, осадков также не ожидается, отметил Шувалов.

В Керчи, Севастополе и Новороссийске установится в целом схожая погода – прогнозируется около +20 градусов.

Что касается столицы, то здесь на праздничный день прогнозируется пасмурная погода и от +12 до +14 градусов. Аналогичные условия сложатся в Туле, в Смоленске до обеда будет идти дождь, а температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. В Петербурге погода будет такой же – ожидается до +15 градусов, заключил синоптик.

