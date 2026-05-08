Все приостановившие работу аэропорты на юге РФ вновь открылись

Все ранее приостановившие работу воздушные гавани юга РФ функционируют в плановом режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

«Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме, вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что помимо авиации для перевозки граждан задействованы дополнительные возможности железнодорожного и автомобильного сообщения.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «Москва — Стамбул» более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что не могут вылететь из Москвы с 02:25 мск 7 мая, при этом представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о последствиях ограничений работы южных аэропортов.