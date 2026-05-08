Пожар в центре Москвы ликвидировали

Пожар в здании на Пятницкой улице в Москве полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован», — сообщили в министерстве.

Инцидент произошел 8 мая по адресу: ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Огонь был локализован на площади 450 квадратных метров.

В ходе тушения спасатели перекрыли дороги в центре Москвы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как отмечается, пострадавшее здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. В период правления Ивана Грозного на этом месте находился государственный питейный дом, который сгорел при пожаре 1787 года. Затем возвели новое строение, а в дальнейшем его неоднократно перестраивали.

