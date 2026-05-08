В Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании XX века

В Москве перекрыли движение из-за пожара в историческом здании начала XX века
Telegram-канал Агентство «Москва»

В центре Москвы перекрыли движение транспорта из-за пожара в «Жилом доме с лавками». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием в доме на Пятницкой ул. движение по Пятницкой ул. от Большого Овчинниковского пер. до Овчинниковской наб. перекрыто. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда перекрытого участка дороги.

Возгорание произошло днем 8 мая. По информации Telegram-канала 112, пожар начался в баре «Подозрительные лица». Проводится эвакуация, на месте работают пожарные, следует из сообщения.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», из двухэтажного здания, где находится заведение, валит дым. Дорога в районе возгорания перекрыта, добавили журналисты.

Других подробностей о происшествии, как и данных о пострадавших, на момент публикации нет. МЧС столицы пока не комментировало информацию.

Ранее Audi и Porsche оплавило огнем на юго-востоке Москвы.

 
