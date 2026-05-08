Спасатели локализовали пожар в баре на Пятницкой в Москве

МЧС РФ: пожар в центре Москвы локализован на площади 450 кв. м
Пожар в баре «Подозрительные лица» на улице Пятницкой в Москве удалось локализовать на площади в 450 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Пожар локализован на площади 450 кв. м. К ликвидации пожара привлечено порядка 90 человек и 33 единиц техники», — сказали журналистам в ведомстве.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. О причинах чрезвычайного происшествия не сообщается.

Возгорание в историческом здании начала XX века «Жилой дом с лавками» произошло в пятницу, 8 мая. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Как сообщали столичные СМИ, огонь распространялся интенсивно — людей быстро эвакуировали. Вскоре выяснилось, что пожар начался в заведении. Дорога в районе возгорания была перекрыта.

В марте в жилом здании на Николоямской улице в Москве произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Виновник случившегося успел эвакуироваться, однако три человека, находившихся выше на несколько этажей, не выжили. Позднее виновника пожара задержали.

Ранее в Московской области загорелись склады научно-технического испытательного центра.

 
