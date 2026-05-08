Мать из Каспийска избила маленькую дочь до комы, девочка не выжила

В Каспийске мать осудили за избиение маленькой дочери
В Каспийске суд вынес приговор женщине, которая напала на собственную дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 30-летняя местная жительница жестоко избила девочку дома. Она наносила удары рукой по лицу и затылку, но они были настолько сильными, что здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.

В результате пострадавшая впала в кому. Медики месяц оказывали ей необходимую помощь, но спасти не смогли. Возраст пациентки не уточняется.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурантку приговорили к десяти годам лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

До этого в Германии мать отправили в тюрьму на пять лет за истязание дочери. Она заявила отцу ребенка, что уехала жить в Италию, но на деле удерживала ребенка в доме, лишая нормального развития. Это привело к умственному и физическому отставанию в развитии.

Ранее в Иркутске мать и сын истязали приемных детей.

 
