Мать из Каспийска избила маленькую дочь до комы, девочка не выжила

В Каспийске суд вынес приговор женщине, которая напала на собственную дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 30-летняя местная жительница жестоко избила девочку дома. Она наносила удары рукой по лицу и затылку, но они были настолько сильными, что здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.

В результате пострадавшая впала в кому. Медики месяц оказывали ей необходимую помощь, но спасти не смогли. Возраст пациентки не уточняется.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурантку приговорили к десяти годам лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

