Мать 7 лет держала дочь взаперти, пока отец думал, что они в Италии

Суд вынес приговор жительнице Германии, которая семь лет удерживала дочь дома, не давая выйти на улицу. Об этом сообщает Punch со ссылкой на местные СМИ.

Ребенка обнаружили в жилье в сентябре 2022 года. Оказалось, большую часть своей жизни она содержалась взаперти в доме, где вместе с ней жили дедушка, бабушка и мать.

Последняя решила разорвать все отношения с отцом дочери и заявила ему, что уехала вместе с ребенком в Италию.

«Предположительно, бабушка и дедушка помогали ей, выполняя поручения и распространяя ложные сведения о том, что ребенок находится в Италии», – сообщается в публикации.

При этом всех троих прекрасно знали в городе, но никто ничего не замечал.

Из-за запрета матери девочка не посещала школу и медиков. В результате у нее проявились серьезные проблемы с развитием, в том числе и физическим.

Судебные заседания не раз переносились, однако суд все же вынес приговор. Женщина проведет в тюрьме пять лет, бабушка получила два года. Так как дедушка был только соучастником, ему дали условный срок.

