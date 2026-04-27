В Иркутске мать и сын истязали приемных детей

Суд в Иркутске приговорил 54-летнюю женщину и ее 29-летнего сына к реальному сроку заключения за истязание приемных несовершеннолетних детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в 2024 году женщина взяла под опеку двух школьников. Вместе с сыном она регулярно избивала детей из-за непослушания и жестоко обращалась с ними.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении опекунов было возбуждено уголовное дело, детей из семьи изъяли. Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого в Бурятии мать избивала и связывала маленького сына. Почти полгода женщина избивала мальчика за малейшие проступки, а в один из дней связала его и бросила в комнате. Ребенок, пытаясь укрыться от пьяной родительницы, регулярно убегал из дома. После очередного побега сотрудники полиции нашли его у соседей и в ходе опроса выяснили правду. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ребенок передан под опеку.

