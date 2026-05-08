В городе Монпелье на юге Франции прошло шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что у места проведения акции были замечены провокаторы с украинскими флагами. Рядом дежурила полиция.

Издание также сообщает, что шествие «Бессмертного полка» прошло в Париже.

До этого стало известно, что представители украинской диаспоры попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве.

Мероприятие проходило на площади Наций рядом со штаб-квартирой ООН. По данным СМИ, обстановка вокруг шествия с самого начала оставалась напряженной. По периметру площади начали появляться представители Украины с национальными флагами — в основном молодые люди.

Ранее в Кремле рассказали о формате акции «Бессмертный полк».