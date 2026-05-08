В аэропорту Домодедово сняты ограничения

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого обслуживание рейсов приостанавливали еще 14 российских аэропортов. Среди них — столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, а также аэропорты в Калуге, Сочи, Тамбове, Пскове, Иваново, Саратове, Ярославле, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Пскове и Геленджике. Кроме того, аэропорт в Нижнем Новгороде отправлял и принимал воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Ранее следовавший в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за угрозы атаки беспилотников.