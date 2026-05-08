В Роспотребнадзоре оценили риски распространения хантавируса

Хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку с низкой вероятностью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

«По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — прим. «Газета.Ru»), начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая», — говорится в сообщении.

До этого испанское агентство EFE писало, что одного человека госпитализировали из‑за подозрения на заражение хантавирусом — возможная инфекция связана с круизным судном MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку заболевания. Как уточнили корреспонденты, речь идет о жителе Аликанте (автономное сообщество Валенсия на востоке страны).

Ожидается, что MV Hondius прибудет к Канарским островам 10 мая. По имеющимся данным, хантавирус обнаружили у восьми человек на борту: троих спасти не удалось, еще один пациент находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

