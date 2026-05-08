В Испании госпитализировали человека по подозрению в заражении хантавирусом

EFE: одного человека с подозрением на хантавирус госпитализировали в Испании

В Испании одного человека госпитализировали из‑за подозрения на заражение хантавирусом — возможная инфекция связана с круизным судном MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку заболевания. Об этом пишет агентство EFE.

Как уточняется, речь идет о жителе Аликанте (автономное сообщество Валенсия на востоке страны).

Ожидается, что MV Hondius прибудет к Канарским островам 10 мая. По имеющимся данным, хантавирус обнаружили у восьми человек на борту: троих спасти не удалось, еще один пациент находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Чтобы снизить риск дальнейшего распространения, пассажирам предписали оставаться в каютах, однако из-за длительного инкубационного периода (он может продолжаться несколько недель) новые случаи могут быть выявлены не сразу.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде.

