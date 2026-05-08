«Будьте начеку»: вирусолог оценил вероятность пандемии хантавируса

Сегодня эксперты готовы к самым разным сценариям распространения опасного хантавируса, в том числе есть вероятность, что потребуется создание вакцины. Однако риск пандемии остается невысоким, хотя и следует оставаться начеку, заверил в беседе с НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский.

Он пояснил, что эпидемия возникает при распространении вируса воздушно-капельным путем, как это было в случае COVID-19. В данном случае вопрос вероятности пандемии звучит некорректно, так как пока известно лишь о штаммах, передающихся от человека к человеку только при тесном контакте либо вообще не передающихся, объяснил врач.

«Что касается попадания некоего хантавируса в РФ и его распространения на нашей территории, то риски такого события нельзя признать высокими, – добавил он. – Однако специалистам следует быть начеку, это их работа. Вакцина к хантавирусу может быть создана и применена, если появится некий гипотетический новый вариант, способный быстро распространяться от человека к человеку».

Пока у специалистов отрасли не было причин для создания вакцины. Что касается обнаружения заражения, то выявляется вирус в ходе анализов, при появлении тревожных симптомов (таких, как высокая температура, покраснение глаз, слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах), следует оперативно обратиться к врачу, заключил Аграновский.

Напомним, пассажиров, сошедших с лайнера MV Hondius до официального выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах, сообщает AP. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США вспышку хантавируса на лайнере классифицировали как ЧС.

 
